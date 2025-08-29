El Besiktas destituye a Solskjaer tras caer eliminado en la previa de la Liga Conferencia

El Besiktas de Estambul anunció este viernes la rescisión del contrato de su técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer, tras la eliminación del equipo en la ronda previa de la Liga Conferencia de la UEFA frente al Lausana suizo.

El conjunto turco cayó el jueves en casa por 0-1 en el partido de vuelta, después de haber empatado 1-1 en la ida, lo que desató la protesta de la afición contra jugadores y entrenador.

“Nuestro contrato con el entrenador Ole Gunnar Solskjaer ha sido rescindido por decisión de la junta directiva”, señaló el club en un comunicado en el que agradeció los servicios prestados por el noruego.

Según informó la cadena pública TRT Spor, el Besiktas llegó a un acuerdo con el exfutbolista y técnico Sergen Yalcin, ídolo del club y responsable del último campeonato liguero, quien este mismo viernes dirigirá la sesión de entrenamiento.

Solskjaer, que asumió el banquillo en enero, dirigió 29 partidos oficiales, con un balance de 15 victorias, 5 empates y 9 derrotas.

Yalcin, que ya entrenó al Besiktas en la temporada 2020-2021, conquistó entonces tanto la Superliga como la Copa de Turquía. De acuerdo con TRT Spor, firmará ahora un contrato por dos años.