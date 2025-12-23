El beisbol mexicano competirá con el Mundial 2026

*Se preparan para el evento mundialista.

Durante 38 días, México, Estados Unidos y Canadá concentrarán la atención del planeta con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante este escenario, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ya trabaja en su estrategia para enfrentar los retos que implica compartir reflectores con el futbol y, al mismo tiempo, capitalizar las oportunidades que traerá el evento deportivo más seguido del mundo.

En charla exclusiva con mediotiempo, Horacio de la Vega, presidente de la LMB, explicó que la Temporada 2026 —la del centenario del circuito— mantendrá su calendario sin alteraciones, incluso cuando ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey coincidan con partidos mundialistas.

“Será un año complejo para el beisbol en términos de exposición, porque el foco estará en el futbol”, señaló De la Vega. “Sin embargo, el crecimiento que hemos tenido no se va a detener. Nuestra temporada seguirá su curso, conocemos bien a nuestra afición y confiamos en que 2027 y 2028 serán años de un impulso muy fuerte para el beisbol en México”.

Cruces mínimos con el Mundial

Tras la realización del sorteo y la publicación del calendario mundialista, se determinó que la LMB y equipos como Diablos Rojos del México, Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey únicamente coincidirán en cinco ocasiones con partidos de la Copa del Mundo jugando como locales el mismo día. Hasta ahora, sólo uno de esos encuentros involucra a una selección latinoamericana: Colombia.

El posible cruce más relevante sería para los Diablos Rojos, quienes podrían coincidir con un partido de la Selección Mexicana el domingo 5 de julio en la Ciudad de México, siempre y cuando el Tri avance como líder del Grupo A a los octavos de final. En ese escenario, el juego de beisbol iniciaría a las 17:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, mientras que el encuentro del combinado nacional arrancaría a las 18:00 horas en el Estadio Azteca, sujeto a ajustes de horario.

Aprovechar la fiesta mundialista

Aunque el Mundial acaparará la atención mediática durante casi 40 días, la LMB buscará convertir ese contexto en una ventaja. La liga y sus equipos en sedes mundialistas planean atraer al turismo internacional y reforzar la experiencia para la afición local.

Entre las estrategias que se analizan están las negociaciones con los dueños de los derechos de transmisión para proyectar partidos del Mundial en las pantallas gigantes de los estadios, conocidos por su ambiente familiar, variedad gastronómica y comodidades.

El creciente interés por asistir a eventos deportivos durante la justa mundialista representa una oportunidad para la LMB, que ha mostrado un ascenso sostenido. En la temporada más reciente, el circuito registró una asistencia total de 5 millones 192 mil aficionados, la mejor cifra de los últimos 10 años y una de las más altas de su historia.

Recta final rumbo a la Serie del Rey

Una vez concluida la Copa Mundial, la Liga Mexicana de Beisbol contará todavía con dos semanas y media para cerrar la fase regular, antes de dar paso a los tradicionales playoffs que definirán al campeón en la Serie del Rey 2026.