El Barcelona y Spotify amplían su acuerdo de patrocinio hasta 2030

El FC Barcelona ha anunciado este viernes la ampliación hasta 2030 del acuerdo de patrocinio con Spotify, que mantendrá su presencia en las camisetas de los primeros equipos de fútbol masculino y femenino, y en las equipaciones de entrenamiento, y también los ‘naming rights’ del Spotify Camp Nou hasta 2034.

En un comunicado, el club azulgrana d

estaca que tanto el “Barça como Spotify son marcas con una presencia global y cientos de millones de seguidores en todo el mundo”.

De esta manera, el Barcelona y Spotify mantienen el vínculo que nació en el año 2022 por el que la multinacional sueca de servicio de suscripción de audio en ‘streaming’ se comprometía a pagar unos 70 millones de euros anuales al club a cambio de convertirse en el principal patrocinador de la entidad, que no ha dado a conocer las cifras del nuevo acuerdo.

“Esta unión permite a ambas marcas ampliar su impacto en mercados estratégicos y generar sinergias conjuntas con un alcance internacional, conectando con nuevas audiencias y consolidando su proyección global”, subraya.

La entidad catalana señala que desde la asociación con Spotify en 2022 “se han creado momentos y acciones inolvidables —tanto para la afición como para los y las artistas musicales— que han traspasado los límites de los patrocinios deportivos y han hecho resonar la conexión entre fútbol y música en todo el mundo”.

El Barcelona valora que la ampliación de esta alianza “refuerza la ambición compartida de explorar nuevas formas de conexión entre la afición, el fútbol y la música, impulsando experiencias únicas y globales”.

“Con la reapertura del Spotify Camp Nou en el horizonte y una excelente generación de jóvenes talentos, el FC Barcelona y Spotify miran juntos hacia el futuro para dar forma a una nueva y prometedora era para el Club y su comunidad global”, concluye el comunicado.

(c) Agencia EFE