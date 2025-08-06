El Barça logra la autorización e intentará abrir el Spotify Camp Nou con 27.000 asientos

El FC Barcelona ha logrado que el Ayuntamiento de Barcelona autorice una modificación en la licencia de obras y actividades del Spotify Camp Nou, con el objetivo de abrir el estadio con un aforo inicial de 27.000 espectadores y no de 60.000, tal como estaba inicialmente previsto.

Fuentes del consistorio barcelonés han explicado a EFE que se ha dividido en tres subfases la Fase 1 de las obras, que inicialmente incluía la construcción de las dos primeras graderías de las tres de las que consta el proyecto.

La fase 1a incluye el gol sur y la tribuna, con capacidad para 27.000 espectadores; la fase 1b incorpora el lateral, lo que incrementará en el aforo hasta las 45.000, y la fase 1c añadirá el gol norte para completar los primeros 60.000 asientos.

La Fase 2 sigue siendo la de la tercera gradería, cuya construcción está inicialmente prevista para dentro de un año y que permitirá ampliar el aforo del estadio hasta una capacidad final de casi 105.000 espectadores.

Esta subdivisión de la primera fase hará factible que el Barça pueda obtener la licencia de primera ocupación parcial de forma progresiva y así estrenar el estadio el próximo 14 de septiembre, cuando recibirá al Valencia en la cuarta jornada de LaLiga.

La idea es poder completar la fase 1a y abrir el recinto con 27.000 asientos (solo la zona del gol sur y tribuna). E ir obteniendo, en los meses siguientes, la licencia de primera ocupación parcial correspondiente a medida que el Ayuntamiento de Barcelona vaya certificando la finalización de las diferentes fases de la obra.

En declaraciones a los medios, Jordi Valls, alcalde en funciones de Barcelona, ha confirmado que en estos momentos, tanto el consistorio como la entidad azulgrana se centran “en la fase para 27.000 personas” como la única opción viable para abrir al público el Spotify Camp Nou al inicio de LaLiga.

“Pero para obtener el permiso (de primera ocupación parcial) se requiere un certificado ECA de control ambiental, el de finalización de obra y el permiso de distrito (de Les Corts). Y esto significa que habrá que realizar inspecciones, sobre todo de seguridad y, cuando tengamos todo eso, se tomará una decisión”, ha advertido Valls