El Azteca se reestrena con México vs Portugal de Cristiano Ronaldo

CIUDAD DE MÉXICO. El mundo del fútbol se detiene ante un anuncio que pasará a la historia: la selección de México se enfrentará a la poderosa selección de Portugal, liderada por el legendario Cristiano Ronaldo, en el partido de reinauguración del Estadio Azteca.

Tras meses de intensas remodelaciones de cara a la próxima Copa del Mundo, el “Coloso de Santa Úrsula” abrirá sus puertas con un evento de talla mundial, confirmando su estatus como un escenario icónico.

El Regreso de una Leyenda

La presencia de CR7 es el plato fuerte del evento. El astro portugués, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, volverá a pisar suelo mexicano, garantizando un lleno total y una atmósfera electrizante. Para la afición mexicana, será una oportunidad única de ver en acción a la estrella europea y a una de las selecciones más fuertes del continente.

Un Examen de Alto Nivel para el Tri

Para la Selección Mexicana, este encuentro no solo es una fiesta, sino también un examen crucial. Enfrentar a una potencia como Portugal servirá como una invaluable prueba de fuego para medir el nivel competitivo del equipo ante el talento europeo. Se espera que el cuerpo técnico utilice este partido para afinar detalles y probar esquemas contra un rival de élite.

Fecha y Expectativas

El partido se llevará a cabo el 28 de marzo de 2026 a las 19:00h. Este partido está destinado a ser el evento deportivo del año en México, marcando oficialmente una nueva era para el Estadio Azteca antes de que acoja los encuentros mundialistas.

El Azteca remodelado, el Tri en casa y Cristiano Ronaldo en el césped. Todos los ingredientes están listos para una noche inolvidable de fútbol.