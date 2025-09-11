El Athletic oficializa el fichaje de Aymeric Laporte hasta 2028

El Athletic Club hizo oficial este jueves el fichaje del central español Aymeric Laporte por tres temporadas, hasta junio de 2028, después de que la FIFA diera el visto bueno para su inscripción, anunció el club en un comunicado.

Laporte, de 31 años, vuelve al Athletic, tras siete años en los que pasó por el Manchester City (2018-2023) y, más recientemente, por el Al-Nassr saudí (2023/24), para reencontrarse con el técnico de los rojiblancos Ernesto Valverde, quien ya le dirigió durante cuatro temporadas en su primera etapa en el club bilbaíno (2012-2018).

El futbolista, campeón de Europa con España en 2024, vuelve con una mochila llena de títulos, entre ellos una Liga de Campeones conquistada en 2023 con el City, en el que dejó huella como pieza clave de la defensa de Pep Guardiola.

Laporte, que se despidió en 2018 con un “Hasta pronto”, regresa ahora a San Mamés para cumplir su sueño y se reencontrará con jugadores con los que ya compartió vestuario anteriormente, como Iñaki Williams, Lekue, Vesga y Yeray.

El fichaje del defensa internacional español se produce después de que la FIFA validara este jueves su inscripción, que había sido inicialmente rechazada por problemas en la tramitación de la documentación en el sistema TMS. Con la autorización definitiva, el defensa podrá debutar en cuanto lo decida Valverde.

