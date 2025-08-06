El argentino Franco Colapinto sufre un accidente durante un test en Hungría

El piloto argentino Franco Colapinto, del equipo Alpine de Fórmula Uno, sufrió este miércoles un accidente en la curva 11 del circuito de Hungaroring (Hungría) durante un test, por el que tuvo que ser trasladado al centro médico, aunque no presenta ninguna lesión de gravedad.

“Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien”, informó Alpine a través de sus redes sociales.

El argentino, que se encontraba realizando una prueba con los compuestos Pirelli de cara a la temporada 2026, sufrió un accidente cuando circulaba en la curva 11 del circuito de Hungaroring, aunque no ha pasado a mayores.

Como reportaron cuentas de aficionados en redes sociales, la peor parte se la llevó el monoplaza A525 en el que viajaba colapinto, con serios daños, principalmente en la parte frontal.

Tras la disputa del Gran Premio de Hungría, el pasado 3 de agosto, los tres pilotos de Alpine, junto al reserva Paul Aron, permanecieron en el mismo país para continuar con las pruebas.