El árbitro para el partido y activa el protocolo de racismo tras gol de Vinicius

Lisboa, 17 feb (EFE).- El árbitro francés François Letexier paró el partido y activó el protocolo contra el racismo al comienzo de la segunda parte del encuentro entre el Benfica y el Real Madrid, tras un gol marcado por Vinicius y su posterior celebración, que provocó la indignación del público en el Estádio da Luz.

La celebración de Vini Jr. motivó un enfrentamiento con Prestianni, que acabó con una tarjeta amarilla para el brasileño como advertencia del colegiado. En ese encontronazo, Vinicius denunció que el argentino le dirigió comentarios racistas.

La situación escaló y el árbitro acabó parando el partido, sin que eso evitará que los miembros del equipo técnico del Benfica se acercarán hasta el banquillo del Real Madrid y tuvieran una fuerte discusión.

Tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho intervinieron en el momento ante la confusión de la situación.

El partido se reanudó tras varios minutos interrumpido con 0-1 en el marcador.

