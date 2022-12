El árbitro mexicano pitará la Semifinal entre Francia y Marruecos, en el Mundial de Qatar

El árbitro mexicano, César Arturo Ramos, será el encargado de pitar el encuentro de la semifinal del Mundial de Qatar, entre Francia y Marruecos, que se disputará este miércoles.

El silbante ha tenido una buena actuación en los cotejos en los que ha visto acción en esta Copa del Mundo, incluido un partido de Portugal, en donde se vió las caras nuevamente con Cristiano Ronaldo, con quien causó polémica en el Mundial de Rusia 2018, a quien amonestó después de una airada reclamación del astro portugués.

Ramos Palazuelos, de 38 años y nacido Sinaloa, dirigió las acciones del encuentro entre Dinamarca-Túnez (0-0) y el Bélgica-Marruecos (0-2) de la Fase de Grupos, y el Portugal-Suiza (6-1) de Octavos de Final.

Para este partido de semifinal, estará acompañado por los también mexicanos Alberto Morín y Miguel Hernández; el venezolano Jesús Valenzuela será el cuarto árbitro; y el responsable del VAR será el canadiense Drew Fischer.

En Rusia 2018, César Arturo Ramos pitó en tres partidos, Brasil vs Suiza, Polonia vs Colombia y Uruguay vs Portugal.