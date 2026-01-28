El arbitraje en Nuevo León, una profesión en crisis y de riesgo

​Por Regio Deporte

​MONTERREY, N.L. – Ser árbitro de fútbol se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas, una labor reservada solo para valientes. Lejos quedaron los días de la “época dorada” en Nuevo León, cuando el Colegio de Monterrey y figuras como el “Profe” Porfirio Rodríguez impulsaban cursos constantes en sedes como CNOP, San Nicolás y Valle Verde.

​Hoy, la realidad es alarmante. La capacitación ha caído en el olvido y la exigencia de las ligas es nula.

​“Con dinero se arregla todo”

El problema de fondo es grave: presidentes de ligas que priorizan lo económico, imponiendo multas en lugar de suspensiones a los agresores. Esto, sumado a la falta de preparación de los silbantes y el fanatismo desmedido, crea un cóctel peligroso donde la integridad del árbitro es la que paga los platos rotos. Sin una Asociación que exija ni una Delegación que promueva, las agresiones en el llano seguirán vigentes.