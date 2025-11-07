El 22 de noviembre ante el Athletic, fecha más probable para regresar al Spotify Camp Nou

El 22 de noviembre, que es cuando se jugará el Barcelona-Athletic Club de la jornada 13 de LaLiga EA Sports, es la fecha más probable para que el Barça regrese al Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 45.400 espectadores, según los cálculos del director de operaciones del Espai Barça, Joan Sentelles.

Así lo ha admitido el ejecutivo en declaraciones a Esport3. “El objetivo es tenerlo para el Athletic de Bilbao. Tan pronto tengamos la licencia 1B abriremos la grada de lateral y con eso ya tendremos una capacidad similar a la del Olímpic y no tendrá sentido seguir allí”, ha insistido Sentelles.

Cuando el club azulgrana obtenga la citada licencia, el Barça podrá acoger en las gradas de su estadio a 45.400 espectadores, mientras que la capacidad máxima en el Estadio Olímpico de Montjuïc ronda los 50.000 aficionados.

La idea del club es que en la siguiente fase, el Barcelona pueda acoger ya a 62.000 espectadores antes de que acabe el presente año. Cuando la obra esté finalizada, el club catalán podrá dar cabida a 105.000 espectadores en su nuevo estadio.

(c) Agencia EFE