Egidio Arévalo aplaude llegada de Ramos y James a la Liga MX

Monterrey, Nuevo León. La llegada de Sergio Ramos y James Rodríguez a la Liga MX fue aplaudida por Egidio Arévalo, quien respaldó esta clase de fichajes.

El ex mundialista con Uruguay en Sudafrica 2010, pidió no criticar a Ramos sólo por su edad, pues ese factor en el fútbol no importa.

“Son grandes jugadores. Me tocó enfrentarlos. A James ni qué hablar, en las eliminatorias. A Ramos también me tocó enfrentarlo, con equipos uruguayos y a nivel Selección. Es un gran jugador y que puede aportar mucho a la Liga y al club también pero hay que disfrutarlos.

No hay que reventarlo de entrada porque son gente de mayor edad. La edad es un número, mientras el jugador este bien físicamente y anímicamente mejor, lo va a demostrar dentro del campo”, mencionó.

No obstante, si criticó el hecho de que por contratar nombres te de van a caer títulos, poniendo de ejemplo a Rayados, considerándolo buen equipo, solo falta darles tiempo para un título.

“Podrán tener grandes jugadores pero dentro del campo si no lo demuestran, no sirven de nada. Cuando Tigres trajo las bombas hicieron click y lograron títulos, fue la epoca dorada e incluso el club todavía reconoce a los referentes hasta el día de hoy.

Es un gran equipo el de Rayados, tiene grandes jugadores pero todavía no se les da el título. Todo a su debido tiempo, en su momento fue la llegada de André, fue el boom y lograron cosas importantes, llegó la epoca dorada”, agregó.

Por último, el ex seleccionado charrúa, remarcó la grandeza de Tigres que a lo largo de los años ha puesto al fútbol mexicano en lo más alto.

“Con todo lo que ha logrado Tigres si no es un equipo grande, no sé de lo que estamos hablando. Otros equipos con menos títulos les llaman grandes también. Son cosas que han pasado anteriormente, esperemos que Tigres siga de la misma forma, es un gran equipo y esperemos que a final de temporada podamos disfrutar de un título más, la institución verdad se lo merece y para que realmente llegue el respeto como equipo grande”, finalizó.

Como felino, el apodado “Cacha” fue subcampeón de la Copa Libertadores y campeón de Liga MX en el 2015.