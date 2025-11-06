Efraín Juárez en la órbita del Celtic

Ciudad de México.– El futuro de Efraín Juárez, actual director técnico de Pumas UNAM en la Liga MX, podría dar un giro radical. De acuerdo con diversos reportes de la prensa escocesa, el estratega mexicano ha sido incluido en una lista de ocho candidatos para asumir el banquillo del Celtic FC, uno de los clubes más importantes de Escocia.

Este interés surge en un momento crucial para Juárez y Pumas, quienes se juegan su pase a la fase de Play-In en la última jornada del torneo Apertura 2025. Sin embargo, la posibilidad de emigrar a Europa representa una oportunidad de crecimiento significativa para el mexicano.

Un Vínculo Histórico

El interés del Celtic no es casual, ya que Juárez mantiene un fuerte vínculo con la institución. Como jugador, el mexicano militó en el club de Glasgow entre 2010 y 2012, una etapa en la que disputó 20 partidos.

Además, su perfil como entrenador incluye experiencia europea previa como asistente técnico en clubes como el Club Brujas, Standard Lieja y el New York City FC, donde trabajó bajo las órdenes del exentrenador del Celtic, Ronny Deila. Su conocimiento del fútbol europeo y su reciente éxito al ganar un doblete de liga y copa con Atlético Nacional en Colombia, lo colocan como un candidato atractivo para la directiva escocesa.

El Rumor y la Realidad

Reportes indican que Juárez ya habría sostenido conversaciones iniciales con el club escocés esta semana, aunque por el momento no existen negociaciones formales ni una oferta concreta sobre la mesa.

Mientras la prensa escocesa lo menciona como una de las opciones sugeridas a la junta directiva, Juárez se mantiene concentrado en su compromiso con Pumas. De concretarse el movimiento, el mexicano regresaría a Escocia por primera vez desde su etapa como jugador. Por su parte, el entrenador tiene un contrato con Pumas, pero se menciona la existencia de cláusulas a su favor que le permitirían moverse a Europa sin mayores contratiempos en caso de recibir una oferta formal.