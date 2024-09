Eagles no vestirán de verde por rivalidad futbolística en partido histórico de la NFL en Brasil

Los Eagles de Filadelfia no vestirán su tradicional equipo verde cuando pisen el Arena Corinthians de Sao Paulo el viernes para disputar el primer partido de la NFL en Brasil, pese a haber sido designados como locales contra los Packers de Green Bay.

El equipo decidió lucir camisetas blancas, pantalones negros y cascos negros, una combinación que, según los propios Eagles, los aficionados “nunca habían visto antes”, después de que varios medios informaron de un conflicto de colores con el propietario del estadio.

El Corinthians brasileño no sólo viste de blanco y negro, sino que también desprecia el verde, el color de su eterno rival, el Palmeiras. Su animadversión es tan grande que el club es conocido por no permitir ni a los jugadores ni al personal vestir de verde.

Sin embargo, el hecho de no tener la oportunidad de lucir los colores de su país en el estreno de la temporada del fútbol americano no parece ser un problema para los Eagles.

“La verdad es que no he investigado demasiado. Sé que hay algo de historia, pero no puedo hablar de ello”, dijo el mariscal de campo (quarterback) Jalen Hurts en rueda de prensa. “Sólo tener la oportunidad de jugar y mostrarles el juego es divertido”.

Cuando los presidentes de Eagles y Corinthians -Don Smolenski y Augusto Melo- se encontraron en el jueves en la sesión de entrenamiento del equipo de Filadelfia en el Arena Corinthians, intercambiaron camisetas, y ambas fueron blancas.

El color “prohibido” en el estadio del Corinthians pareció incluso confundir a algunos jugadores.

“Me dijeron que en la parte de Brasil a la que íbamos ni siquiera se podía vestir de verde. Dijeron, supongo, algo relacionado con las bandas y esas cosas”, declaró de forma incorrecta el corredor (running back) de los Packers Josh Jacobs en un podcast en junio. Más tarde se disculpó diciendo que estaba mal informado.

No sólo se puede vestir de verde en São Paulo, sino que los Packers jugarán con su tradicional uniforme verde y amarillo. El equipo de Wisconsin cuenta con las similitudes con los colores de la bandera de Brasil para conseguir apoyo.

“Esperemos que todos nuestros aficionados brasileños se presenten mañana y animen al verde y oro”, dijo el entrenador Matt LaFleur el jueves. “Esperemos que sea una ventaja de campo para nosotros. Ha sido una gran experiencia para nosotros hasta ahora”.