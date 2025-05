“Duele porque lo hemos tenido cerquita”, lamenta Isco

Isco Alarcón, capitán y mediocampista del Betis, en declaraciones a la televisión española Movistar+ tras perder la final de la Conference League por 4-1 ante el Chelsea:

“Estamos muy dolidos, el resultado es muy abultado para la buena primera parte que hemos hecho. Duele porque lo hemos tenido cerquita, pero el fútbol no te perdona. Es verdad que hemos hecho un grandísimo primer tiempo, en el que ellos no tuvieron ocasiones, pero en la segunda parte nos han pasado por encima, hemos pagado caros nuestros errores. No supimos aprovechar la ventaja en el marcador y eso es algo que no es la primera vez que nos pasa esta temporada. Quizás nos vinimos muy atrás después del descanso. Esto es una final europea y no se puede negar que ellos tienen mucha calidad (…) Nos da mucha pena no regalar este título a esta afición maravillosa. Lo volveremos a intentar, la afición es gasolina para nosotros y les debemos una, en el futuro se la daremos”.

Marc Bartra, defensa del Betis, en declaraciones a la televisión española Movistar+:

“La sensación es de mucha impotencia porque hicimos una primera parte impresionante. En la segunda nos faltó presionar más arriba, pero ellos marcaron dos goles seguidos, en dos veces que remataron. Eso fue difícil de digerir. Nos duele por todos los béticos, por los que nos apoyan, pero una final es así, es a todo o no. Parece que ahora nuestra temporada no vale nada, pero creo que la valoraremos con el tiempo”.