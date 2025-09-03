Donnarumma: “Estoy orgulloso de ser entrenado por Guardiola, puedo mejorar mucho con él”

Gianluigi Donnarumma, capitán de la selección italiana y nuevo jugador del Manchester City, afirmó estar “orgulloso” del gran interés del combinado inglés y del de su técnico, Pep Guardiola, con el que está seguro de que “puede mejorar mucho” bajo su tutela.

“Estaba deseando ir al City, mostraron un gran interés y eso me halagaba, que te quiera un club tan prestigioso no puede sino hacerte sentir orgulloso. Estoy muy contento y emocionado”, aseguró en rueda de prensa desde Florencia, donde está concentrada la selección italiana para los partidos de clasificación para el Mundial 2026.

“Estoy orgulloso de ser entrenado por Guardiola, puedo mejorar mucho con él y podemos conseguir muchas cosas”, añadió el meta campeón de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, que llegó por 30 millones al equipo inglés.

Italia, campeona de Europa en 2021, necesita ganar tanto a Estonia como a Israel para encaminar su clasificación al Mundial después de su ausencia en las dos últimas citas.

“No pienso en quedar fuera. Tenemos dos partidos importantes y hay que luchar y demostrar desde el principio que somos un equipo con hambre. Y estoy seguro de que lo demostraremos”, apuntó.

“No es fácil, hay que trabajar duro, pero quiero ganar con el City y devolver a Italia al lugar que se merece. Debemos tener la voluntad y la conciencia de que somos capaces de hacerlo porque somos un equipo fuerte”, insistió.

Será el debut de Gennaro Gattuso como seleccionador, que ya entrenó a Donnarumma en el Milan.

“Sé cómo es, lo que puede aportar, y estoy contento de volver a verle aquí. Lo daremos todo para que Italia vuelva a estar en lo más alto, pero hay que ir paso a paso, ser humildes, estar compenetrados, formar un equipo. Pero de eso no tengo ninguna duda, porque tenemos un equipo joven y fuerte. Creo que daremos un gran paso adelante”, sentenció.