Donald Trump advierte que ciudades demócratas se quedarían sin Mundial

*Estamos a menos de un año de la Copa del Mundo.

Algunas ciudades gobernadas por partidos demócratas, podrían perder la oportunidad de ser sede de la próxima Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, así lo advirtió el Presidente Donald Trump.

El mandatario habló específicamente de ciudades como Seattle y San Francisco, argumentando que no garantizan la seguridad esperada por la FIFA y el gobierno estadounidense.

El Levi’s Stadium de San Francisco albergará seis partidos de la Copa del Mundo, mientras que Lumen Field de Seattle albergará también seis partidos, de diferentes etapas de la justa mundialista.