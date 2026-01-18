Dolerá la salida de Berterame en Rayados: Iker Fimbres 

Monterrey, Nuevo León. La inminente salida de Germán Berterame de Rayados hacia el Inter de Miami sería un golpe duro para la plantilla, así lo dejó en claro Iker Fimbres.

“Es un compañero muy importante como les digo (Germán Berterame) como persona y dentro y fuera de la cancha, entonces sí claro (sobre si dolería la salida de Berterame)”, comentó previo a abordar su vuelo para la concentración en Selección Mexicana.

Cabe destacar, que en medio de la polémica, el ariete naturalizado estuvo presente en el aeropuerto internacional Mariano Escobedo, donde salió sin dar declaraciones al no tener permiso para ello.

Feliz con su llamado

Por otro lado, Fimbres se declaró feliz por su primera convocatoria al equipo mayor del Tri, aún sin tener pláticas con Javier Aguirre.

“Muy feliz y muy contento por mi primer llamado, hay que echarle más ganas. Te ven muchos más ojos, y eso es importante y como lo digo, seguir haciendo lo mío y que las cosas se vengan dando como se tengan que dar.

No he hablado nada con él (Vasco Aguirre) pero sí quien no sueña con eso (Mundial) yo voy a venir haciendo lo que hago y ojalá se sigan dando bien las cosas”, finalizó.