Doblete de Suárez elimina a Tigres por Leagues Cup

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres volvieron a fracasar en su intento de hacerse por un torneo internacional tras caer 2-1 frente al Inter de Miami.

Un doblete de Luis Suárez bajo la vía penal, decretó la derrota felina que cayeron en una seguidilla de errores que los condenaron a otro fracaso más.

El duelo estuvo parejo hasta el 21′, cuando un penal riguroso de Javier Aquino encaminaba el triunfo en los pies de “Lucho”.

La paridad llegó arrancando el segundo lapso con otra genialidad de Ángel Correa con su sexta anotación como felino, quinta en el certamen, con el 1-1 al 67′.

Sin embargo, el mismo Suárez aprovechó otra imprecisión de Aquino con una mano dentro del área y poner el 2-1 de manera dramática al 89′.

Pese a un remate en el palo de Edgar López que casi daba el empate, no pasó nada más y dejó a las “garzas” con el pase a las semifinales de la Leagues Cup por primera vez desde el 2023.

Por su parte, los pupilos de Guido Pizarro vuelven a quedarse en la orilla por un título internacional.