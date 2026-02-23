Doblete de Angulo a Rayados sube a Pumas al podio de la Liga 

Monterrey, Nuevo León. Los Pumas sacaron un gran triunfo ante Rayados por 2-0 y suben al podio del Clausura 2026 en su fecha 7.

Los cartones se movieron de manera rápida, cuando apenas a los 9 minutos Álvaro Angulo venció a Luis Cárdenas con una volea en el área chica, luego del servicio largo de Rodrigo López para el 1-0.

La visita intentó reaccionar con dos aproximaciones, siendo un disparo largo de Ricardo Chávez a las manos de Keylor Navas al 17′, lo más peligroso para la visita que en cuanto pasaba el tiempo quedaban a deber en zona baja.

Lo dicho fue confirmado sólo unos instantes más tarde con el doblete de Angulo. El colombiano aprovechó un rebote de Cárdenas al cabezazo de Robert Morales, quien entre dos centrales logró conectar su remate el cual el arquero albiazul hizo todo lo que pudo ante ello pero el dorsal ’77’ dio el pase a la red al 23′ para el 2-0.

Las cosas iban de mal en peor para los regios, quienes perdieron a Fidel Ambriz por dolencias musculares, dejando su lugar a Roberto De la Rosa antes de la media hora del cotejo. Al instante, Luca Orellano intentó sorprender con un trallazo lejano que se fue apenas por un lado del arco universitario.

De cara al descanso los locales pudieron irse goleando al rival, sin embargo, el apodado “Mochis” evitó la caída de su arco a la descolgada de Juninho y fallando una gran oportunidad al 34′.

El complemento fue distinto para los pupilos de Doménec Torrent, que con el afán de hacer acto de presencia de a poco crearon sus jugadas. La más clara un servicio de Luis Reyes que no pudo intercambiar por gol Uros Durdevic, “pifiando” a bocajarro el descuento rayado al 54′. Rápidamente un centro de Óliver Torres casi se colaba a la meta auriazul, siendo bien desviada por Navas al 56′.

Fuera de ello, la “Pandilla” se estancó en ideas y claridad hacia el frente, dejando ver cada vez sus carencias en zona baja, quedándose cerca de otro tanto en contra a balón parado y con Angulo de protagonista, quien estuvo a nada de su triplete al 75′.

Ya sin sorpresas ni problemas, el duelo llegó a su fin que deja al cumpleañero Efraín Juárez con la victoria que coloca a sus pupilos en el tercer sitio del torneo con 15 puntos; mientras los norteños salen de zona directa de clasificación (noveno) con 10 unidades.