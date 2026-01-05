Djokovic se retira del tenis de la PTPA

*El serbio lo anunció este domingo.

El tenista serbio Novak Djokovic comunicó este domingo que abandona por completo la Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis (PTPA), entidad que creó en 2020 junto al canadiense Vasek Pospisil.

El anuncio se dio a conocer mediante sus plataformas digitales, especialmente a través de X, donde el campeón explicó los motivos de su decisión. Según señaló, existen inquietudes persistentes relacionadas con la transparencia, el funcionamiento interno y la manera en que su imagen y postura han sido representadas dentro del organismo.

“Después de una reflexión profunda, he optado por desvincularme totalmente de la PTPA”, manifestó Djokovic, de 38 años.

Diferencias con el rumbo actual

El máximo ganador de Grand Slam, con 24 títulos, reconoció sentirse orgulloso de la idea original que impulsó la creación del sindicato de jugadores. No obstante, admitió que su visión y sus valores ya no coinciden con el camino que ha tomado la organización en la actualidad.

La salida del serbio se da en un contexto marcado por la demanda por prácticas antimonopolio que la PTPA presentó en marzo de 2025 contra la ATP, la WTA, la ITF y la ITIA, a las que acusó de ejercer abusos y de imponer un calendario competitivo excesivo. Djokovic ya se había desmarcado previamente de esa acción legal, al no apoyar completamente su planteamiento.

Prioridad al tenis y a su vida personal

Con esta decisión, Djokovic aseguró que cierra una etapa para enfocarse de lleno en su carrera deportiva, su familia y en seguir aportando al tenis desde espacios que estén en sintonía con sus principios y su sentido de integridad.