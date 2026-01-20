Djokovic llega a 100 victorias en Australia

*El tenista sigue pasando a la historia.

Novak Djokovic volvió a escribir su nombre en los libros de historia este lunes durante su participación en el Abierto de Australia, al alcanzar las 100 victorias en las canchas de Melbourne Park, una cifra que respalda su gran meta: levantar su título número 25 de Grand Slam.

El tenista serbio, de 38 años, consiguió este logro tras superar con contundencia al español Pedro Martínez en la primera ronda, con parciales de 6-3, 6-2 y 6-2. En el encuentro, Djokovic mostró un tenis sólido y efectivo, reflejando un alto nivel competitivo desde el arranque del torneo.

Gracias a este resultado, el máximo ganador de títulos grandes igualó y superó registros históricos, al convertirse en el primer jugador en la historia del tenis en sumar al menos 100 triunfos en tres torneos de Grand Slam disputados en superficies distintas: el Abierto de Australia, Wimbledon y Roland Garros.

El propio Djokovic resaltó el valor simbólico de la marca alcanzada y reconoció que seguir rompiendo récords representa una motivación extra, sobre todo en un certamen donde ya se ha coronado campeón en diez ocasiones.

No obstante, el serbio dejó en claro que su mirada está puesta más allá de los números redondos. Su objetivo principal es avanzar seis rondas más para consagrarse como el tenista más exitoso de todos los tiempos en cuanto a títulos de Grand Slam.

Si bien admitió el gran momento que atraviesan figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, Djokovic aseguró que confía plenamente en su capacidad para competir al más alto nivel y derrotar a cualquier rival, siempre y cuando logre encontrar su mejor versión en el momento clave del torneo.