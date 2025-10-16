Djokovic: “La longevidad es una de mis mayores motivaciones”

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El serbio Novak Djokovic, que entra en acción este jueves en la exhibición Six King Slam en Arabia Saudí, disipó las sospechas en torno a una próxima retirada al afirmar que “la longevidad” es una de sus mayores motivaciones hasta ahora y que quiere comprobar hasta dónde puede llegar.

En los prolegómenos del evento que disputa por segunda vez, el ganador de veinticuatro títulos de Grand Slam puso como ejemplo al futbolista portugués Cristiano Ronaldo (40 años) y al baloncestista estadounidense LeBron James (en diciembre cumplirá 41), en vigencia pese a su edad.

El balcánico compartió un acto con el exjugador de la NBA Shaquille O’Neal. “La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Quiero ver hasta dónde puedo llegar. Ver a LeBron y Ronaldo jugar hasta los 40 años es motivador y una inspiración para mi. El tenis está cambiando y quiero jugar para experimentar el cambio”, dijo Djokovic.

“Hay gente que quiere que me retire pronto, pero esto no va a suceder”, subrayó el serbio que jugará ante el italiano Jannik Sinner en la semifinal del torneo saudí.

El balcánico, que lleva dos años sin levantar un título del Grand Slam y que en el presente curso transita con el obtenido en Ginebra, el número 100 de su carrera, resalta la inspiración que sus orígenes han supuesto para él y lo que han marcado su personalidad.

“Vengo de un país devastado por la guerra. Mi padre me puso un billete de diez dólares cuando tenía 12 años y me dijo que esto era todo lo que teníamos. Dijo que si quería jugar a este deporte tan caro, tenía que mejorar. Tuve que madurar mucho antes de lo previsto. Entendí el mensaje y asumí muchas responsabilidades”, recordó Djokovic.

“Mi padre confiaba mucho más que yo en mi talento y en mi carácter. Cuando comentamos que el objetivo era ser número uno del mundo en un país sin tradición en el tenis, asumimos burlas e incredulidad de mucha gente. Soy una prueba de que todo es posible”, añadió Djokovic. EFE

(c) Agencia EFE