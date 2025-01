Djokovic echa mano de su veteranía para superar a Alcaraz y meterse en ‘semis’ de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic (N.7) derrotó al español Carlos Alcaraz (N.3), por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4, y se clasificó para las semifinales del Abierto de Australia, donde busca su undécimo título (récord del torneo), este martes en Melbourne.

El veterano Djokovic, que cumplirá 38 años en mayo y busca convertirse en el primer tenista de la historia en conquistar 25 Grand Slams, se medirá en semifinales al alemán Alexander Zverev (N.2), que horas antes ganó al estadounidense Tommy Paul por 7-6 (7/1), 7-6 (7/0), 2-6 y 6-1.

El ex N.1 alcanza las semifinales en Australia por 12ª vez en su carrera, sólo superado por el suizo Roger Federer (15).

Alcaraz, por su parte, cae por segundo año consecutivo en cuartos de final y Australia sigue siendo el único Grand Slam que se le resiste a sus 21 años.

“Hubiera deseado que este partido fuera la final. Ha sido uno de los partidos más épicos que he jugado en esta pista… realmente en cualquier pista”, declaró tras el partido Djokovic.

El español tardó tres juegos en habituarse al viento en la Rod Laver Arena, pero cuando lo logró se mostró superior, muy efectivo con el resto, y se apuntó el primer set por 6-4.

El renacido –

Al final de este primer parcial, el tenista serbio pidió un tiempo muerto médico y salió de la pista durante unos minutos.

“El médico me ha vendado y me ha dado unos analgésicos. Hicieron efecto al cabo de 20 o 30 minutos”, explicó en rueda de prensa.

“Voy a ser honesto: estoy preocupado”, dijo, definiendo los dolores como “similares” a los que sufrió hace dos años, “una lesión en el isquiotibial”, recordó.

El segundo set comenzó igual, con Djokovic rompiendo el servicio de Alcaraz, pero esta vez el serbio no cedió, solvente con su servicio y eficaz al resto, para igualar el partido.

A continuación, Djokovic y Alcaraz ofrecieron un gran nivel de juego y puntos espectaculares, como el que sirvió para que el serbio cerrase el parcial, con un revés a dos manos a los pies del español, que éste ya no acertó a devolver por encima de la red.

“Honestamente, sentía que controlaba el partido, pero le he dejado volver. Es el mayor error que he cometido. En el segundo set debería haber jugado un poco mejor, presionarle un poco más en el fondo de la pista. Y no lo he hecho”, reconoció Alcaraz.

‘Nole’ provoca al público –

Entregados la mayoría de espectadores al joven Alcaraz, Djokovic se picó con el público y en varios momentos celebró puntos con besos desafiantes a las tribunas o llevándose la mano a la oreja.

El cuarto set comenzó como los tres anteriores, con Alcaraz a remolque de Djokovic y, además, con el español quejándose de dolores en el costado izquierdo.

Con ventaja en un cuarto set y tan cerca de unas nuevas semifinales en Melbourne (donde el serbio tiene el récord de victorias con 10), era muy difícil que a Djokovic se le escapara el partido.

Alcaraz tiró de sus últimos recursos físicos para tratar de recuperar el ‘break’ cedido en el primer juego y llevar el partido a un quinto set, pero desperdició dos bolas de quiebre en el octavo juego y dijo adiós a Australia.

Tras el encuentro, Djokovic ya pensaba en la semifinal contra Zverev. “La clave está en la recuperación. Es en todo lo que pienso ahora”, dijo el serbio, reconociendo que su próximo rival “está jugando mejor que nunca”.