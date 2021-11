Distracciones defensivas condicionaron el juego: Herrera

Monterrey, Nuevo León. Tigres cayó en la ida de los Cuartos de Final ante Santos, y para Miguel Herrera pagaron caro por las distracciones que el equipo tuvo en el amanecer del juego.

El capitalino aseguró que los errores se hablaron en el entretiempo, de ahí la gran reacción para el segundo lapso donde lograron por lo menos acortar distancias a un solo tanto.

“Arrancamos distraídos, nos apretaron y las distracciones nuestras fueron posibilidades que ellos concretan. Después el equipo se fue asentando, desafortunadamente no tuvimos la puntería adecuada, pudimos concretar las oportunidades que tuvimos que fue una pero bueno, me deja un buen sabor de boca que el equipo reaccionó bien y tiene potencial para ir al ataque.

Lo que pasó es que no entramos al ritmo que se requiere el partido, cuando vimos la situación ahí ya reaccionó el equipo, en los últimos 10 minutos del primer tiempo estábamos encima, tuvimos un par de oportunidades que no concretamos, pero en el medio tiempo se habló de eso, defender, no regalar ni darle la espalda a la pelota, el equipo asumió la responsabilidad que tiene, modificamos el planteamiento y funcionó bien, no logramos alcanzar pero vamos por un juego de hacer un gol y ya”, comentó en videoconferencia.

Si bien el resultado dejó intranquilo a Herrera, la confianza está a tope tras la buena respuesta sobre el final de la ida en su accionar, en parte gracias los cambios realizados, esperando revertir el marcador el siguiente domingo sí o sí.

“No regreso tranquilo porque perdimos, pero regreso con la confianza de que el equipo va de local, nuestra cancha es una de las que más pesan en el fútbol, tenemos reacción hoy lo mostramos, vamos perdiendo al miedo tiempo pero nos falta medio tiempo todavía.

La tarea es salir desde el silbatazo inicial concentrados, regalamos 15 minutos que nos cuesta llevarnos una derrota a casa, concentrados, metidos, con intensidad, la fortuna es ganar para poder pasar”, agregó.