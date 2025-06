Diego Reyes se despide de Tigres, llegaría a Pumas

Monterrey, Nuevo León. Diego Reyes puso fin a su etapa con los Tigres.

A través de un video en su cuenta oficila de Instagram, el zaguero se despidió del club y de todas las personas que lo acogieron durante su estancia en la plaza; además de recordar sus momentos más felices con la casaca felina.

“Hoy me toca despedirme de este gran club que me recibió con los brazos abiertos desde el primer día. Tal y como lo dije el dia de mi presentación hace casi 6 años, la grandeza de Tigres y de su afición está a la altura de los mejores equipos del mundo. Hoy toca tomar caminos distintos pero eso no bitra los increíbles momentos que pasamos juntos. El campeonato de Concacaf, el octavo título de Liga que nos tocó sufrirlo hasta el ultimo minuto. El 2do lugar en el Mundial de Clubes y obviamente Campeones Cup y el Campeón de Campeones que ganamos, los recordaré con mucho cariño durante toda la vida.

Quiero agradecer a todos los que formaron parte de este gran camino, compañeros que tocó coincidir, directivas, utileros, masajistas, cocineros y a toda la gente que trabaja detrás de un club se la categoría de Tigres. Por último y no menos importante agradecer a toda la gente de Monterrey, esta ciudad se convirtió en mi hogar, vivi momentos increíbles aquí en mi carrera como en mi vida profesional. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar, muchisimas gracias por todo y sepan que siempre estaré con ustedes, porque un Tigre nunca deja solo a otro Tigre”, mencionó.

A partir de ahí rompió filas con el equipo e incluso no se presentó a los exámenes de rigor, entrenandor por cuenta propia en lo que se resolvía su futuro, el cual oarece tener otras “garras”.

Fuentes cercanas informaron que su destino sería Pumas, pues de la mano de Efraín Juárez, meterían fuerza para hacerse de los servicios del defensor.

El contrato del “Flaco” vence este próximo 30 de junio pero desde el 28 de mayo se le avisó que no entraría en planes de Guido Pizarro en su era como técnico.

Reyes arribó para el Apertura 2019 a la Sultana del Norte, jugando en 155 oportunidades, marcando 7 goles y alzándose con 4 títulos en su carrera felina:

1 Concacaf Champions Cup (2020)

1 Liga MX (Clausura 2023)

1 Campeón de Campeones (2023)

1 Campeones Cup (2023)

Con el “Flaco” ya son tres las bajas auriazules para el siguiente semestre, uniéndose a Rafael Carioca y recientemente David Ayala, canterano que nunca pudo repuntar tras constantes dolencias en la rodilla.