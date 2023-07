Diego Reyes no se confía de los clubes de la MLS

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres afinan detalles para debutar en la Leagues Cup 2023 ante el Portland del próximo 26 de julio, certamen en el que Diego Reyes no se confiará de los clubes estadounidenses.

El zaguero felino comentó que si de fían pueden pagarlo caro, además de no sentirse favoritos para este certamen pese a ser los actuales campeones de México y Campeón de Campeones.

“Hay un parón en el cual nos mandan a Estados Unidos a jugar la Leagues Cup, será competitiva, ayer se vio en los tres juegos que hubo que los equipos de la MLS no son fáciles y si nos confiamos nos pueden pasar por encima, vamos a competir y tenemos plantel bastante amplio para conseguirlo.

Nunca me ha gustado poner etiquetas, no me considero favorito, no me gusta ponernos etiquetas, somos un equipo humilde, que le gusta trabajar y luchar partido a partido, lo demostramos la temporada pasada que quedamos campeones, que venimos subiendo el nivel cada que pasaba un juego, asi que no me gusta poner etiquetas”, comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, no ocultó sus deseos de medirse nuevamente ante Lionel Messi, a quien pudo medirse durante su etapa en el fútbol español, consciente de que solamente podrá enfrentarlo hasta la final.

“Messi es el mejor jugador del mundo, tuve varias oportunidades de jugar contra él en Europa, sé lo que es enfrentarlo, un jugador desequilibrante en todos los sentidos. Me gustaría ir a Miami, es una gran ciudad, no sé dónde se jugaría la final, pero obvio, uno como jugador quiere enfrentarse a los mejores jugadores del mundo así que bueno, tenemos muchos partidos por delante que nos serán fáciles”, agregó.

El central pudo renovar dos años más con los universitarios, donde espera conseguir más títulos.