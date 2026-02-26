Diego Lainez renueva contrato con los Tigres

En una noticia que ilusiona a la afición felina, el extremo mexicano, Diego Lainez, ha extendido su vínculo con los Tigres UANL por tres años más, asegurando su permanencia en el equipo regiomontano hasta el 2029, según fuentes cercanas al club.

El anuncio se hizo oficial este miércoles a través de las redes sociales del equipo, donde se publicó un video con el lema “La historia sigue”, acompañando la confirmación de la renovación. La extensión contractual llega en pleno desarrollo del Clausura 2026 de la Liga MX, etapa en la que Lainez ha sido pieza importante para el esquema titular, aportando goles y desequilibrio ofensivo al cuadro dirigido por Guido Pizarro.

Lainez, de 26 años, ha vivido una trayectoria ascendente desde su regreso al futbol mexicano tras su paso por clubes europeos como Real Betis y Sporting Braga, y se ha consolidado como un elemento clave para Tigres desde su llegada en el Clausura 2023, temporada en la que contribuyó a conquistar el título de liga y otros trofeos.

Aspiraciones seleccionadas

Además de asegurar su futuro en el fútbol mexicano, Lainez mantiene la aspiración de volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana de fútbol en el Mundial 2026, torneo que se disputará en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá. Aunque recientemente no fue convocado para un amistoso de preparación, su nivel competitivo en Tigres ha reavivado las expectativas de que pueda ganarse un lugar entre los elegidos del técnico Javier Aguirre para la cita mundialista.

Con su nuevo contrato, Lainez se afianza como una figura indiscutible del proyecto felino y afina su camino tanto en la Liga MX como en sus objetivos internacionales, con la mira puesta en la mayor competencia del planeta fútbol.