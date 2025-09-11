Diablos Rojos gana el primero de la Serie del Rey

*Charros se vio a abajo desde la primera entrada.

Los Diablos Rojos del México ganaron el primer juego de la Serie del Rey luego de que se impusieran 8-4 a los Charros de Jalisco en el Estadio Alfredo Harp Helú. Con una buena ofensiva en las primeras entradas, los ‘Pingos’ hicieron de las suyas en casa para tomar ventaja en la pelea por la ‘Copa 108 Costuras’.

El segundo de la serie será la noche de este jueves, en punto de las 18:00 horas, en el campo del Estadio Harp Helú, en la Ciudad de México.