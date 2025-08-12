Despiertan como campeones Bremen y Protec en el fútbol 7 dominical en Liga CasaBella

Por: Raúl E. Guevara Ortiz/Prensa LCB.- Dejando de lado lo “modorro” de la mañana dominical, los equipos Bremen y Protec disfrutaron el sabor de la victoria después de entregarse totalmente y llevarse los títulos los torneos de Copa y de Liga de la Liga CasaBella.

Sin importar dejar de lado la suculenta barbacoa o el menudo tradicional de los domingos para otros momento, en punto de las 9:00 horas, los equipos Bremen y Forza saltaron al sintético de “La Catedral”, para palmo a palmo enfrascarse en una cerrada guerra deportiva, donde los del Bremen a través Edson Ríos con un potente disparo desde afuera del área, abrieron el cerrojazo impuesto por sus rivales y colocar el marcador 1-0, sin embargo un grave error defensivo de su zaga defensiva en un mal regreso del esférico a su portero lo anidaron en su propia portería para poner las cosas 1-1.

Pero sin bajar la guardia y buscando lavar su desatino, los del Bremen se lanzaron nuevamente con todo al frente, alcanzando la recompensa con el tanto de cuando Alejandro Rayas metros adelante de la media cancha soltó un fuerte disparo que se coló por el centro de la portería para dar el 2-1y colocarlos adelante nuevamente, ventaja aumentada por Dani Chávez al inicio del segundo tiempo con el 3-1 favorable a su equipo.

Pero Julián Hernández sembrando rivales a su paso acercaba a los del Forza con el 3-2, despertándolos de su adormilado accionar, pero Alfredo Rodríguez apaciguó con el 4-2 la insurrección con un potente disparo al ángulo superior derecho, mientras que Jesús Navarro con un remate a ras del sintético colocaría el 5-2 que parecía letal para los del Bremen, pero Arturo Pineda, sacado fuerzas de la flaqueza de su equipo lo acercaría con un 5-3 en la pizarra, sin embargo César Otero con un cañonazo de bolea, recuperaba la tranquilidad del Bremen con el 6-3, pero un sorpresivo testarazo de Arturo Rodríguez acercaría con el 6-5 al Forza, dejando calientitos los últimos minutos de juego.

Mientras que Edson Ríos en una veloz descolgada de su equipo daba el 7-5 en medio de un mar de piernas dentro del área, y haciendo lo propio Alejandro Rayas daba lo que se creía era la puntilla con el 8-5 para los del Bremen, pero para sorpresa de todos u nuevo autogol del Bremen dejaba el marcador final de 8-6 que a pesar del infortunio, no evitaría que se llevaran el título.

DESCARRILA PROTEC A LA ESTACIÓN MITRAS.

En medio de juego clásico del fútbol 7 dominical de la Liga CasaBella, los equipos de Protec y Estación Mitras daban paso a la gran final del Torneo de Liga.

2 / 2

Las acciones dieron comienzo con un partido convertido en un verdadero ajedrez humano, lleno de estrategias y amagues de peligro, hasta que al minuto 8 del primer tiempo Francisco Ramírez daría la ventaja al Protec de 1-0, solitaria anotación que prevalecería hasta los primeros minutos del segundo tiempo, cuando Jorge Carvajal colocaría el 1-1 para los del Mitras.

Con gritos de gol ahogados de goles que no caían continuaban las acciones del encuentro, donde nadie lograba ejercer su dominio, siendo los del Protec, quien se destrabaría el nudo, con la anotación de Edgar “Chapa” Flores, quien a pesar de su veteranía, ejercía liderazgo en el sintético colocando el 2-1 en el marcador, mismo que Edgar Herrera con el 3-1 daba el título de campeón de Liga a su equipo frente a un viejo rival que nunca bajo los brazos a pesar de la derrota.

Al final del partido Carlos López del equipo Halcones recibió su trofeo como el Campeón de Goleo del torneo, con 29 tantos.