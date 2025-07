Desconoce Torrent rumor sobre posible salida de Deossa 

Monterrey, Nuevo León. El futuro de Nelson Deossa con Rayados pende de un hilo, ante los existentes pretendientes por el ofensor colombiano.

Dicho presente es desconocido por Doménec Torrent, quien ignora todo ello y ve al cafetalero enfocado en poder jugar con los albiazules. No obstante, dejó la puerta abierta a una posible salida del club, en donde la dirigencia deberá tener un “Plan B”.

“La gran suerte es que lo tenemos nosotros y trabajamos día a día. No nos metemos en plegados de prensa o lo que digan, que son medio verdad y otras no son. Él está feliz y entrenando bien, si algo tiene que pasar, pasará y el club está bien organizado en ese sentido y si hay una baja alguien vendrá, pero de momento él está enfocado y si mañana está bien nos lo llevaremos a USA y si no entrenará aquí hasta que esté bien y agarre un avión y nos vaya a ayudar”, comentó post partido.

El cafetalero lleva todo el arranque del certamen inactivo por una lesión en su tobillo y del cual ya se encuentra recuperando. Asimismo, se ha podido saber que Deossa es buacado de Arabia Saudita, Brasil y España por sus servicios, solamente sondeos sin ninguna oferta oficial.

En temas locales, pese al triunfo contra Atlas, el estratega ibérico reconoció no estar cerca del nivel deseado en su escuadra regia.

“No estamos cerca ni mucho menos. Estamos mas cerca en San Luis de lo que buscamos. El equipo para mi con las dificultades, que han sido muchas, porque el rival estaba bien, lo analizamos y los balones a espaldas eran un riesgo. No ponerse nerviosos ni crear ansiedad, estoy feliz Del rendimiento, no es fácil levantar un 1-0 en contra y los dos últimos goles es un reflejo de lo trabajado y que no siempre sale”, agregó.

El experimentado culminó la charla aplaudiendo el momento de Germán Berterame, quien se despachó con un triplete para la causa norteña.

“Ya veía esa situación desde Atlético de San Luis. Es de los mejores delanteros de la liga mexicana, es un placer tenerlo con nosotros. A distancia veía críticas y decía que ya me gustaría tenerlo para mí y ahora tengo la suerte de tenerlo y acordarnos que nos vamos a acordar de estos jugadores cuando no estén”, finalizó.