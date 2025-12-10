Derrota “Zurda” Salazar a Beatriz Melo en coestelar de Round Zero

La pugilista regiomontana, Brenda “Zurda” Salazar, venció por nocaut a la capitalina Beatriz Melo, en el combate coestelar de la función de Round Zero Upper Fight presentada por TV Azteca, que se celebró en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Con este resultado, Salazar Cisneros llegó a siete triunfos en su palmarés profesional, el cual también incluye una derrota y dos empates.

En tanto, Melo Pineda sumó su quinto descalabro en el ámbito de paga, en el cual tiene dos éxitos y una igualada.

El combate, válido por el peso paja a ocho rounds, arrancó con un intenso intercambio de golpes de parte de ambas exponentes al centro del cuadrilátero ante la mirada de Gilberto López, tercero sobre la superficie.

“Zurda” Salazar, quien vistió pantaloncillo en color rojo con vivos negros, conectó los mejores impactos sobre su rival, quien respondió con unos volados de ambas guardias que movieron a la pugilista local.

En el segundo asalto, ambas boxeadoras continuaron con su reciprocidad de darse metralla, siendo la regiomontana la que impuso condiciones castigando con sus combinaciones principalmente la cabeza y rostro de la capitalina.

Ya con Melo Pineda sangrando profusamente de la nariz, producto del castigo recibido, Salazar Cisneros siguió conectando durante el tercer episodio la humanidad de su oponente, la cual trató de responder, pero las condiciones físicas no le dieron para más.

En el cuarto asalto, como si fuera un tiburón que huele la sangre, Brenda no tuvo piedad sobre Beatriz, ya que le siguió aplicando un severo castigo a la cara y antes de que sonara la campana de aviso de los 10 segundos la mandó a la lona tras aplicarle un volado de guardia izquierda.

Ante la nula reacción de parte de la oriunda de la Ciudad de México, el réferi decidió terminar con la contienda en el quinto round cuando corría el minuto con 12 segundos y con ello, decretar la victoria de la pupila del ex monarca mundial Jhonny González.