Derrota con Puebla se debió a un mal día

El ‘Piojo‘ finalizó llegando a la conclusión de que el descalabro frente a los camoteros fue debido a una mala noche de la plantilla, pues incluso llegó a fallar su hombre más determinante en el área como André Pierre-Gignac, aunque pidió no exagerar las cosas al ser apenas la fecha 2.

“La verdad es que no tuvimos un buen día, es la realidad, no conciliamos pases, no tuvimos una buena noche para olvidar, en todos los aspectos, no estuvo fino, con o sin la pelota, defensivamente carecimos de fuerza e intensidad. No fue un buen día, tenemos una jugada clara y André en lo certero que es y siempre pone su espíritu tuvo una situación desafortunada al fallar el penal, pero la actitud no cambia, hay que borrar esto, ir a buscar el siguiente partido y olvidar una mala noche nada más.

Es la fecha 2, tampoco hay que volvernos locos, hay que analizar los puntos que teníamos que tener en la bolsa y hay que rescatarlos afuera, sacar buen resultado, escalar peldaños y sumar de a tres para posicionar al equipo donde tiene que estar”, concluyó.

Redacción: Edgar Martínez