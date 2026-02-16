Deportivo TKT pega dos veces y se afianza en la cima de la Popular Escobedo

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – Domingo redondo para el Deportivo TKT. La escuadra salió inspirada a las canchas de la Unidad Cucharas y, con una demostración de poder ofensivo, consiguió dos victorias clave que lo mantienen en lo más alto de la Primera División de la Liga Popular Escobedo.

Arropados por una gran afición que no dejó de alentar, TKT demostró por qué es candidato serio al título.

El primer golpe: Baile matutino La jornada arrancó contra el Atlético San Marcos, a quienes dominaron con un contundente 4-1. La figura fue Berny Camacho, quien hizo gala de su habilidad con un doblete, acompañado por tantos de Cabuto González y Miguel Amaya. Por los rivales descontó Ángel Coronel.

El segundo: Tumbando a un ex campeón Más tarde, en un duelo de alto voltaje, TKT se midió a los ex campeones, Deportivo Naza. El partido fue reñido, pero la contundencia volvió a aparecer para sellar un 4-2 definitivo.

Con estos resultados, Deportivo TKT sigue firme en el liderato y con la mira puesta en asegurar su boleto a la “fiesta de los ocho grandes”.