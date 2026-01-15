Deportivo Nueva Visión se consolida como el rival a vencer

Por Regio Deporte

​MONTERREY, N.L. – En la Liga Leones Regios hay un equipo que marca el paso y cuyo nombre ya es sinónimo de éxito: el Deportivo Nueva Visión. Con un fútbol de alta escuela y una consistencia envidiable, esta escuadra se ha colocado como la mejor del grupo y el rival que todos quieren derrotar.

​Sus números hablan por sí solos. Nueva Visión ha disputado cinco grandes finales, logrando levantar el título de campeón en tres ocasiones (dos veces venciendo al Deportivo Génesis y una más al Deportivo Ángeles), forjando una verdadera hegemonía en el circuito.

​Plantel de Lujo y Dirección Maestra

El éxito no es casualidad. El equipo cuenta con una columna vertebral envidiable, empezando por la seguridad de Juan Gaytán bajo los tres palos. La defensa es una muralla con Jairo y Eli Mendoza, Alexis Sánchez e Israel Macías. En el medio campo, el talento fluye con Samuel Salazar, Agustín Lozano, Yoana Ramírez y Aldo Gutiérrez, mientras que la delantera es letal gracias a David Salazar, Óscar Chávez, Mario García, Isaí Sandoval y Alexis Zamarripa.

​Todo este talento está orquestado desde el banquillo por una figura de autoridad: el ex árbitro internacional José Luz Salazar, quien ha sabido imprimir disciplina y táctica al equipo.

​Exigencia de Nivel

Ante tal demostración de calidad, la afición y la crítica coinciden: una liga con equipos de este calibre merece un arbitraje a la altura, que garantice el espectáculo y confirme a la organización como una de las mejores de la entidad.