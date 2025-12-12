Deportivo Nasa sobrevive y avanza a la Prefinal

Por Regio Deporte

MONTERREY, N.L. – En una definición cargada de tensión y nerviosismo, el Deportivo Nasa mantuvo viva la defensa de su título al superar a Santa Lucía en una dramática tanda de penales, logrando así su boleto a la Prefinal de la Liga Popular.

El campo de “la 18” fue el escenario de un duelo de alto calibre, donde ambos equipos demostraron por qué fueron protagonistas de la fiesta grande. Desde el silbatazo inicial, las escuadras desplegaron calidad y generaron constantes jugadas de peligro que fueron coreadas por el numeroso público asistente.

Tras una primera mitad muy disputada donde el marcador no se movió, las emociones estallaron en el complemento. Ángel “El Chato” López apareció para prender el balón y romper el cero, poniendo en ventaja a los campeones. Sin embargo, Santa Lucía mostró carácter, insistiendo una y otra vez hasta que Eduardo Alonso encontró las redes para decretar el empate 1-1 y enviar la definición al manchón penal.

La definición desde los once pasos La serie de penales comenzó con suspenso puro. Deportivo Nasa inició cobrando y falló su primer disparo, abriendo la puerta a su rival, pero Santa Lucía no aprovechó y también erró su oportunidad.

En la segunda ronda, los campeones ajustaron la mira y acertaron, mientras que Santa Lucía volvió a equivocarse, poniendo la balanza a favor de Nasa. Finalmente, en el tercer cobro, Nasa no perdonó: mandó el balón al fondo de la red para sellar la victoria y asegurar su pase a la siguiente ronda, dejando en el camino a un digno oponente.