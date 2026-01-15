Deportivo Jáuregui destrona al Tricampeón y es Campeón de Campeones

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – David venció a Goliat en una tarde para el recuerdo. El Deportivo Jáuregui Pancho Villa escribió su nombre con letras doradas al remontar un 0-1 adverso y vencer 2-1 al poderoso Materiales El Güero, proclamándose Campeón de Campeones en la Especial Zona Uno de la Liga Popular de Escobedo.

​El campo de La Isla lució repleto de aficionados que fueron testigos de un duelo de alto voltaje. Por un lado, Materiales El Güero, los tricampeones reinantes que buscaban el “Tetra”; por el otro, Jáuregui, la sensación del torneo que, en su temporada de debut, llegó como campeón invicto del regular buscando la gloria absoluta.

​Drama y Remontada

El partido no decepcionó. “El Güero” pegó primero con una gran jugada de su goleador Brayan Aguilar, poniendo el 0-1 antes del descanso y haciendo soñar a su gente con la cuarta corona.

​Pero Jáuregui no bajó los brazos. En el complemento, tras insistir una y otra vez, Abraham Maldonado encontró el empate en una jugada riñonuda dentro del área. Cuando el partido olía a tiempos extra, apareció la magia: un centro al corazón del área fue anticipado por Guillermo González, quien de un cabezazo letal firmó el 2-1 definitivo.

​Con este triunfo, Deportivo Jáuregui cierra una temporada perfecta: debutantes, invictos y ahora, los mandones absolutos de la liga.