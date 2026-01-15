Deportivo Jáuregui destrona al Tricampeón y es Campeón de Campeones

Por Regio Deporte
ESCOBEDO, N.L. – David venció a Goliat en una tarde para el recuerdo. El Deportivo Jáuregui Pancho Villa escribió su nombre con letras doradas al remontar un 0-1 adverso y vencer 2-1 al poderoso Materiales El Güero, proclamándose Campeón de Campeones en la Especial Zona Uno de la Liga Popular de Escobedo.
El campo de La Isla lució repleto de aficionados que fueron testigos de un duelo de alto voltaje. Por un lado, Materiales El Güero, los tricampeones reinantes que buscaban el “Tetra”; por el otro, Jáuregui, la sensación del torneo que, en su temporada de debut, llegó como campeón invicto del regular buscando la gloria absoluta.
Drama y Remontada
El partido no decepcionó. “El Güero” pegó primero con una gran jugada de su goleador Brayan Aguilar, poniendo el 0-1 antes del descanso y haciendo soñar a su gente con la cuarta corona.
Pero Jáuregui no bajó los brazos. En el complemento, tras insistir una y otra vez, Abraham Maldonado encontró el empate en una jugada riñonuda dentro del área. Cuando el partido olía a tiempos extra, apareció la magia: un centro al corazón del área fue anticipado por Guillermo González, quien de un cabezazo letal firmó el 2-1 definitivo.
Con este triunfo, Deportivo Jáuregui cierra una temporada perfecta: debutantes, invictos y ahora, los mandones absolutos de la liga.