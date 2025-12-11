Deportivo Chelsea se impone con autoridad ante TKT

Con una actuación heroica de Francisco Sotelo bajo los tres palos y una ofensiva letal, el Chelsea sella su boleto a la antesala de la gran final en la Choreslig.

Escobedo NL.- En un duelo de alto voltaje disputado en la cancha de la colonia 18 de Octubre, el Deportivo Chelsea dio un golpe de autoridad al vencer 3-1 a la escuadra de TKT, asegurando así su clasificación a la “pre final” (semifinales) de la Choreslig.

El encuentro, presenciado por un gran número de aficionados, cumplió con las expectativas de un choque de liguilla: un partido de poder a poder donde ambos cuadros demostraron calidad y generaron peligro constante en las áreas.

TKT pega primero

El partido comenzó con intensidad, y fue el conjunto de TKT quien logró abrir el cerrojo defensivo. Aprovechando un parpadeo en la zaga del Chelsea, Dylan Marín no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para poner el 1-0 momentáneo, desatando la euforia de su banca.

La reacción del Chelsea

Lejos de caerse anímicamente, el Deportivo Chelsea buscó la igualdad. La recompensa llegó justo antes del silbatazo de medio tiempo, cuando Johan Sotelo cobró un magistral tiro directo que dejó sin oportunidades al arquero rival, decretando el 1-1 para irse al descanso con las tablas en el marcador.

Contragolpe letal y muralla en el arco

Para la segunda mitad, la tónica del partido cambió en una jugada clave: tras un tiro de esquina a favor de TKT, la defensa del Chelsea despejó el peligro y montó un contragolpe fulminante. A toda velocidad, Johan Rodríguez condujo y definió con frialdad para aumentar la ventaja y dar la vuelta al partido.

Sin embargo, la figura indiscutible de la noche fue el guardameta Francisco Sotelo. Cuando TKT se volcó al ataque buscando el empate, el portero del Chelsea sacó a relucir sus reflejos, atajando disparos que la grada ya cantaba como gol y manteniendo la ventaja de su equipo hasta el final.

Con el marcador final de 3-1, Deportivo Chelsea avanza con paso firme a la siguiente ronda, dejando claro que tienen la mira puesta en el campeonato.