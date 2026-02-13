Deportivo 505 sorprende y asalta el liderato en la Liga Popular Escobedo

Por Regio Deporte
ESCOBEDO, N.L. – La Especial Zona Uno de la Liga Popular Escobedo tiene un nuevo mandamás y nadie lo vio venir. El Deportivo 505 se ha convertido en la gran revelación del torneo al apoderarse del súper liderato con un paso inmaculado.
El conjunto ha disputado cuatro encuentros y ha ganado los cuatro. Con 12 puntos de 12 posibles, mantienen una efectividad del 100%, superando en la tabla a pesos pesados como los ex campeones Materiales El Güero (5 juegos) y Pirañas (6 juegos), quienes, aunque tienen los mismos puntos, han necesitado más partidos para sumarlos.
El “Killer” del equipo
Gran parte de este éxito se debe a su ofensiva letal (11 goles a favor) y, específicamente, a su delantero estrella: Alberto Vázquez. El atacante se ha convertido en una pesadilla para las defensas rivales, anotando 6 goles, más de la mitad de la producción total de su escuadra.
Con la moral por las nubes y una defensa sólida que solo ha permitido 3 tantos, el Deportivo 505 ya sueña con asegurar su boleto a la “fiesta de los ocho grandes”.