Deportivo 505 sorprende y asalta el liderato en la Liga Popular Escobedo

​Por Regio Deporte

​ESCOBEDO, N.L. – La Especial Zona Uno de la Liga Popular Escobedo tiene un nuevo mandamás y nadie lo vio venir. El Deportivo 505 se ha convertido en la gran revelación del torneo al apoderarse del súper liderato con un paso inmaculado.

​El conjunto ha disputado cuatro encuentros y ha ganado los cuatro. Con 12 puntos de 12 posibles, mantienen una efectividad del 100%, superando en la tabla a pesos pesados como los ex campeones Materiales El Güero (5 juegos) y Pirañas (6 juegos), quienes, aunque tienen los mismos puntos, han necesitado más partidos para sumarlos.

​El “Killer” del equipo

Gran parte de este éxito se debe a su ofensiva letal (11 goles a favor) y, específicamente, a su delantero estrella: Alberto Vázquez. El atacante se ha convertido en una pesadilla para las defensas rivales, anotando 6 goles, más de la mitad de la producción total de su escuadra.

​Con la moral por las nubes y una defensa sólida que solo ha permitido 3 tantos, el Deportivo 505 ya sueña con asegurar su boleto a la “fiesta de los ocho grandes”.