Deportistas neoleoneses de voleibol y ráquetbol cierran con metales para México en Santiago 2023

Exponentes de Nuevo León y de México se impusieron a Argentina por marcador de 3 sets a 2, quedándose con la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en emocionante partido celebrado en la Arena Parque O’Higgins.

La escuadra azteca hizo historia, luego de 48 años de no obtener medallas panamericanas en voleibol femenil al vencer a un duro cuadro argentino en el quinto set, al empatar 2-2 para luego sacar el carácter para acreditarse la victoria por parcial definitivo de 15-13.

El equipo dirigido por el italiano Nicola Negro llevó al máximo la emoción del encuentro, ante un Argentina que peleaba cada punto, que obligó a las mexicanas a jugar con el corazón para remontar y quedarse con el metal de bronce. El oro fue para República Dominicana y la plata para Brasil.

Cabe mencionar, que el tricolor lo integran siete representantes de Nuevo León Daniela Siller, Karina Flores, Joseline Landeros, Jocelyn Urías, Ivonne Martínez, Paulette Muñoz y María Fernanda Rodríguez, así como el entrenador Luis Alberto León como parte del staff técnico.

“Muy significativo, ninguna de las jugadoras que estamos acá nunca habíamos estado en unos Juegos Panamericanos, significa todo el esfuerzo, todo lo que hemos estado trabajando, todo este tiempo que no ganábamos una medalla, solamente parecía que íbamos para abajo, si estábamos creciendo, solo era cuestión de tiempo y aquí se demostró”, señaló la jugadora Jocelyn Urías.

Agregó “Sabíamos que no podíamos llegar a flojear, teníamos que meterle por que Argentina iba a pelear esa medalla y pudimos remontarlo, ya que al inicio no empezamos como hubiéramos querido, pero lo pudimos sacar, tuvimos la energía, pero las ganas son más y aquí ésta el resultado”.

Las medallistas panamericanas: Ivonne Martínez (1), María Fernanda Rodríguez (4), Grecia Castro (6), María Celeste Vela (9), Daniela Siller (10), Jocelyn Urías (11), Joseline Landeros (12), Karen Paola Rivera (15), Angela Delgadillo (16), Aimé Margarita Topete (20), Arleth Yuridia Márquez (30), y Karina Angelica Flores (33).

Raquetbolistas de Nuevo León y de México cierran con Oro Santiago 2023

La tripleta de jugadoras de ráquetbol de Nuevo León y de México, Monserrat Mejía, Alexandra Herrera y Paola Longoria, cerraron con broche de oro el certamen de la especialidad de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al proclamarse campeonas panamericanas en la modalidad por equipos.

Mejía, Herrera y Longoria se enfilaron hacía al protagonizar reñidos duelos para finalmente colgarse el metal dorado ante Argentina por score de 3-0 en las canchas del Centro Deportivo de las Raquetas del Parque Estadio Nacional de Chile.

“Me siento muy feliz por la medalla de oro, orgullosa de representar a Nuevo León y ha México, muy agradecida con todos los que me han apoyado, refrendo este primer lugar que obtuve en Lima 2019 por equipos muy contenta por eso”, enfatizo con amplia sonrisa Mejía que en todo el torneo de la justa continental cosecho tres preseas, plata en singles, bronce en dobles femenil y oro por equipos femenil.

“Hubiera querido también el oro en singles y en dobles, pero con este resultado por equipos tengo más motivación para ir a próximas competencias, no me voy con un buen sabor de boca, sino que me resta echarle más ganas”, reiteró Monserrat Mejía.

Las representantes neoleonesas Paola Longoria aportó al tricolor oro en singles y oro por equipos, así como bronce en dobles mixtos. Alexandra Herrera ganó un oro por equipos y un bronce en dobles femenil.

Como parte de staff técnico del seleccionado azteca participo el entrenador Yanko Rentería de SNL.