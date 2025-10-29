Deporte Amateur

El Amateur

También hay que recordar la asistencia de un equipo que representaba al Partido Acción Nacional (PAN), en aquellos ayeres eterno rival político del PRI, lo que también causaba cierta curiosidad entre los asistentes, así como prestarse a la broma.

-00-

Ese equipo era de buen nivel, al grado que al final de la temporada, en nuestros escritos publicamos la nota, con el encabezado “El PAN es el mejor!”, lo que causó escosor entre la clase política, ya que para ellos era un insulto, pues les pegaba en su propio ego.

-00-

Precisamente al final de una inauguración el gordo Sagrero invitó el almuerzo a todos los invitados donde asistimos y le comentamos a los invitados que el PAN era el mejor “y se lo demuestrto”, lo que, claro, le incomodó, por lo que nos lanzó una mirada de cuchillo cebollero.

-00-

Y cuando le mostramos la nota donde el equipo del PAN ganaba ganaba el campeonato del torneo, se le bajó la tensión y todo mundo se echó a reir ante la broma que le hicimos al político, quien respondió también en broma “ya te ibamos a sacar del presuesto!”.