Deporte Amateur

Juan Ordaz

Las ligas criticaban a Sagrero por lo corto de los torneos, que apenas llegaban a las once jornadas, pero quién lo diría, hoy en día existen ligas con torneos de siete jornadas y nadie dice nada.

Otro de los detalles era la calidad de los trofeos, pero por esos bajos costos era lo que se alcanzaba, además, mientras en otras ligas solo premiaban al líder, campeón y subcampeón de campeones.

Igualmente, al goleador y menos goleador, el gordo agregaba al segundo y tercero de liga, así como al mérito deportivo, el cual era para el equipo que terminaba en último, siempre y cuando no perdiera por default.

Ahí estaba la diferencia, además el gordo se defendía al mencionar que sus torneos eran para promover el deporte, no para lanzarlos al estrellato, aunque con el tiempo esto también se llegó a dar, pero está es otra historia.