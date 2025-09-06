Denuncian por delitos de odio a los responsables del boicot a la Vuelta

La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha anunciado la presentación este viernes en la Audiencia Nacional de una denuncia por delitos de odio, entre otros, contra los responsables del boicot a la Vuelta ciclista a España en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

La denuncia se dirige tanto contra los autores materiales “como contra los instigadores y amparadores institucionales”, entre los que señalan a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, “que han promovido activamente la exclusión del equipo israelí”, ha explicado ACOM en un comunicado.

ACOM ha incluido además en la denuncia a quienes ostentan responsabilidades en la organización de la carrera, incluido su director técnico, Kiko García, al tiempo que ha anunciado otras acciones legales contra los ministros José Manuel Albares o Sira Rego por sus declaraciones sobre este asunto.

La denuncia se ha presentado por presuntos delitos de odio, desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y lesiones.

“Lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas, los hechos documentados -afirma ACOM- evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad”.

Estas agresiones constituyen, a su juicio, un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad que vulnera los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional.

“Convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales”, ha añadido la asociación.

La Guardia Civil ha detenido este viernes a doce personas por un delito de desórdenes públicos por frenar la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta, en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Las doce detenciones en Asturias se suman a las que tuvieron lugar el miércoles en Bilbao, donde los incidentes en la etapa de la Vuelta por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech se saldaron con tres detenidos, cinco personas más identificadas y cuatro agentes de la Ertzaintza lesionados.

(c) Agencia EFE