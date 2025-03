Demichelis tras vencer al Santos: No disfruto cuando me hacen goles

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados vencieron 4-2 a Santos, resultado bastante cómodo pero no para Martín Demichelis.

El argentino se mostró molesto por recibir tantos goles y más en casa, por lo que habrá que mejorar en ese aspecto.

“Entiendo que hay que corregir de atrás hacia adelante, que seamos sólidos, les cueste hacernos goles. No disfruto cuando me hacen goles. Cuando nos hacen y es reiterado, otra vez de local acá nos hacen dos. Sí disfruto que el equipo gane, voy a trabajar mucho para que seamos un equipo sólido, que no nos hagan goles, sin dejar de negociar el atacar.

Tenemos con qué, un gran plantel, independientemente las rotaciones. Déjame intentar corregir que no nos hagan goles, sin dejar de pensar en el arco de adelante y me alegro que hoy el hincha haya podido gritar 4 goles, pero a mi me satisface mucho que no nos hagan”, confesó.

Bajo esta misma línea, el experimentado aplaudió el triunfo, luego se un revés inesperado ante Mazatlán, rescatando al grupo en lo colectivo.

“Venimos de una derrota, teníamos necesidad de volver a ganar. Arrancamos imprecisos, el rival jugándonos bien, voy a felicitarlos porque en su situación pudieron refugiarse y no fue así. Intentaron hacernos daño, se fueron arriba en el marcador, viniendo de una derrota y arrancando impreciso se pone cuesta arriba.

La valentía del grupo desde los que entraron y la banca, termina redondeando un triunfo importante para el grupo, para sumar confianza, credibilidad, ganas de esforzarse. Era necesario ganar, quedarnos con eso” , agregó.

Por último, el “Micho” alabó el debut goleador de Sergio Ramos con los regios, esperando sea la primera de muchas anotaciones con la casaca rayada, aunque no aseguró tenerlo ya a disposición para lo que resta del semestre.

“Venía de 9 meses parados. Imposible hacerlo jugar a mitad de semana y hoy ya entreno bien la semana, aguanto los 90. Lo hemos dicho todo lo que representa. Hoy nos vuelve a aportar mucha agresividad, organización, él lo dijo, si puede aportar bienvenido sea. Es un jugador que salta bien, tiene timing, sabe como poder salirse de la marca, es muy fuerte, aprovecha para hacerse fuerte. Ojalá siga ayudando, bienvenido sea”, finalizó.