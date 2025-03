Demichelis se siente respaldado en Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados volvieron a perder en el torneo, esta vez frebte a Xolos, situación que parece no poner en riesgo la estadía de Martín Demichelis.

El argentino se mostró confiado y muy respaldado tanto por dirigencia como por el mismo grupo de futbolistas, pues no vino solame te a dirigir un certamen sino respetará todo su contrato.

“No vinimos para competir por un torneo, no más. No estoy con nadie contratado por tres meses, parece. Entonces, tenemos un contrato, vamos a cumplirlo, pero más allá del contrato, hay herramientas, hay ganas, hay unión, hay solidaridad. Entonces, claro, claro, es un lapso de 14 días, de las peores que pasé acá en Monterrey. Ahora, por decisión mía, no es contrario, voy a redoblar las apuestas.

Sí, mucho (respaldo por el grupo). Lo agradezco porque las 72 horas posteriores a la eliminación de Vancouver, institucionalmente, también por parte de los jugadores, después de nuestro entrenamiento en el campo, el festejo eufórico en cada uno de los juegos que hicimos en Pumas, las uniones, los festejos, sí, me sentí muy respaldado. Y a pesar de que hoy se perdió, no tengo ninguna duda que el grupo va a seguir trabajando bien y que va a sacar esto adelante”, confesó.

Asimismo, dijo no bajarse del barco en esta temporada irregular, estando muy feliz en la entidad y dará todo por obtener buenos resultados en la recta final, además de descartar problemas internos en el vestuario.

“Quedan cuatro partidos para tratar de escalar, llegar lo más alto posible dentro de los primeros diez. Y después somos un equipo que podemos competir a cualquiera, de todo tuvo, de igual a igual. Depende de nosotros de que seamos un equipo. De alguna vez, como alguna vez, seamos sólidos.

Tampoco en la primera semana o en la segunda semana de dificultad, de crisis, de crisis amarga o de preocupación, no se puede cambiar todo. O por lo menos no se debería cambiar todo. Necesitamos que se sigan. Nosotros lo hacemos. Vamos a trabajar durísimo, como siempre lo decimos, porque somos responsables, porque de verdad no hay un grupo dividido dentro del plantel. Entonces eso facilita las cosas”, agregó.