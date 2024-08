Demichelis responde a declaraciones de Fidel Ambriz

Monterrey, Nuevo León. Tras las declaraciones de Fidel Ambriz, reciente refuerzo de Rayados, en donde expresó algunas condiciones para fichar con los regios, ya tuvo respuesta por parte de su nuevo técnico, Martín Demichelis.

El mediocampista mexicano descartó ofertas de otros clubes para tomar la opción con la “Pandilla”, con la cual puede ser su trampolín al viejo continente, a lo que el “Micho” le dejó en claro que dicho sueño no está nada fácil.

“Primero él (Fidel Ambriz), dio un gran paso, muy certero en venir a Monterrey. Primero permitirme contarte que no escuché ni leí sus declaraciones. Me estás contando vos de algo que supuestamente dijo él, en el cual yo no puedo dar fe de que me lo haya transmitido a mí. No deja de ser un joven que seguramente ha expresado libremente su sueño. Como tantísimos jugadores a una corta edad hemos soñado con ir a jugar a Europa, pero la cabeza de Fidel (Ambríz), hay que ponerla acá y no tengo ninguna duda porque lo hemos incorporado por talento pero también por personalidad y no tengo ninguna duda que enseguida se va a instalar acá.

Va a generar un sentido de pertenencia para con la institución que se va a poner a competir. Tiene que competir porque el puesto no lo tiene asegurado nadie y después el tiempo dirá y Dios dirá si va a ir a Europa y cuándo va a ir a Europa, pero primero hay que hacerlo bien acá en Monterrey que para eso se lo trajo”, mencionó como previa al duelo con Toluca.

Ante los ‘diablos’, el estratega argentino saldrá bastante cautelosos por la peligrosidad del rival, no obstante, parece haber encontrado el ritmo idóneo con la plantilla.

“Sí, bueno, sabemos que el rival de turno ahora es un equipo que lo viene haciendo muy bien en este comienzo del torneo. Es un equipo que ataca muy bien, que tiene jugadores ofensivos muy peligrosos. Sabiendo y conociendo ya eso, nos enfocamos en nuestros matices que consideramos que son importantes para ser protagonistas de principio a fin en un partido. El otro día se vio mucho de lo que empezamos a buscar. Debe ser intenso en la recuperación. Creo que el segundo gol es en fiel reflejo de lo que queremos hacer. Hubo tres presiones antes de que llegue el gol, presiones para adelante”, añadió.

No quiso hablar de Ocampos

Por último, Demichelis reconoció que la directiva albiazul aún se encuentra en el mercado por un refuerzo más, y aunque el nombre de Lucas Ocampos está latente, no confirmó ni opinó de ello.

“Repito que Monterrey todavía está en el mercado. Con la salida de Maxi Meza se nos abrió una ventana de cupo de extranjero y estamos ahí trabajando de forma más acumulada con Tato Noriega, con Héctor Lara, con la institución, con el cuerpo técnico para decidir de forma certera quién es ese jugador.

Conocido es la trayectoria de Lucas Ocampos, pero hipotéticamente no soy de los que aman hablar, entonces si bien conozco y puedo dar fe de que Lucas (Ocampos), es un gran jugador, todavía Monterrey está trabajando”, finalizó.