Demichelis no renunciará a Rayados

*El equipo marcha en la novena posición.

El director técnico de los Rayados, Martín Demichelis, no renunciará a su cargo como timonel del equipo, pese al mal momento que atraviesa, y en miras del Mundial de Clubes que se celebra este verano.

La derrota que se llevaron ante los Xolos de Tijuana, 2 goles a 1, ta encendió las alarmas en el equipo regio, que marcha en la novena posición de la tabla, con 19 puntos, de 39 posibles, en las 13 jornadas que van en el actual torneo.

“Tenemos contrato y queremos cumplirlo. Hay las herramientas, las ganas, la unión, solidaridad. No me voy a ir ahora por decisión mía, al contrario, voy a redoblar las apuestas, pero no de la soberbia, sino que parte del deseo de salir juntos de la situación en la que estamos”, dijo el entrenador albiazul.