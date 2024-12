Demichelis descarta a Lucas Ocampos para la vuelta

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados se fueron con desventaja mínima para encarar la vuelta de la gran final del Apertura 2024 ante América, resultado que pese a todo, deja conforme a Martín Demichelis.

El técnico albiazul aseguró una serie bastante abierta y confía en poder darle vuelta al asunto, sea en tiempo regular así como en prórroga. Además, descartó por completo a Lucas Ocampos para dicho cotejo por lesión.

“Perder no es bueno en este formato de torneo. La ventaja mínima nos permite ganar en casa y estar en la competición, empezando el juego ganando, el primer tiempo lo hicimos bien y después irnos perdiendo no nos convenía. No venimos a esto pero diferentes acontecimientos durante el juego, en el cual nos completamos de mayor a menor y el rival se empezó a dormir más cómodo con ese 2-1. Vino la lesión de Lucas que cuando eso pasa no hay mucho más por hacer y evidentemente no va a llegar para el domingo”, confesó.

El jugador argentino salió apenas al minuto 2 por un tirón en su pierna derecha, dolencia que lo marginará de la llave por el campeonato frente a las “águilas”. Por otro lado, reconoció mostrar cambio de actitud y de fútbol para los segundos 90 minutos, donde será todo o nada si quieren levantar el trofeo de campeón.

“Crédito al América que por algo salió campeón, es la tercer final que va a disputar porque eliminó merecidamente al Toluca y ganando el segundo partido al Cruz Azul en un grandísimo partido para el fútbol. Nosotros vamos a hacer un Rayados muy asfixiante para el rival, dejar todos porque ganando un juego nos puede hacer campeones. Dejarlo todo en la cancha durante 90 minutos o si hay tiempos extras 120 minutos para que la copa se quede en Monterrey”, agregó.

Por último, el “Micho” no quiso meterse en polémicas arbitrales con el silbante Víctor Cáceres, pues en dos de las tres anotaciones del juego hubo detalles anulables; además de un penal azulcrema y una aparentemente expulsión de Ramón Juárez por una entrada sobre Jesús Corona.

“Hablar por poco y nada, queda el análisis de ustedes, jugamos mucho, yo no arbitro ni soy justiciero de estas acciones”, dijo. Cabe destacar, que el “Tecatito” no tardó mucho en subir a sus redes una fotografía con el tobillo rasguñado, producto de la infracción de Juárez que se determinó solamente con tarjeta amarilla.