Demichelis arremete contra Marco Ortiz

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados cayeron ante Tigres en el Clásico Regio 140, teniendo a un protagonista de más para Martín Demichelis y ese fue el silbante Marco Ortiz.

El argentino arremetió contra la actuación del árbitro a quien al final quiso saludarlo pero huyó, dijo el experimentado.

“No me gusta hablar de los árbitros pero siempre digo que los verdaderos protagonistas son los jugadores, hoy hubo una persona que quiso ser más protagonista y no debe ser así. Los jugadores y nosotros estamos en análisis y los árbitros deben ser analizados, porque los protagonistas son los jugadores e hinchas.

Simplemente me acerqué porque se escapaba de un saludo, no tiene por qué escaparse, primero quedarse parado a que jugadores y otros lo saluden; después hay videos, debemos promover educación nosotros y ser mejores como sociedad y no promover la violencia. Al buen entendedor, pocas palabras”, remarcó.

El colegiado mostró un total de cinco tarjetas rojas, tres de ellas al conjunto albiazul con Germán Berterame, Oliver Torres y Germán Lux; más otro par a Diego Lainez y Guido Pizarro para los felinos.

Bajo esta misma línea, el “Micho” habló del altercado entre su auxiliar en la zona de vestidores con el técnico auriazul, de quién le pidió más consciencia a su colega.

“Con lo de Guido, nos conocemos, se quién es, pero hay que saber controlar las emociones, no tengo duda que recién convertido de jugador a DT dejará de pensar como jugador y se convertirá en un buen DT pero primero tiene que controlar eso, no tengo duda que será buen DT, no hay que promover la violencia nosotros como entrenadores”, agregó.

En cuanto al partido, el sudamericano se mostró traite por el resultado, además del arrepentimiento de ‘Berte’ por su expulsión, factor por el cual perdieron el encuentro y no por ser superados.

“Nos entristece mucho no poder ganarlo, vinimos a buscar los tres puntos, los necesitábamos y hoy no nos superó el rival, lo perdimos nosotros, no nos superaron, lo jugamos bien.

El vestuario está dolido por perder, Germán está devastado e invadido en llanto por lo sucedido y pidió disculpas el vestuarios se va a fortalecer, vamos a ganar más peor primero vamos a perder, hoy el equipo salió a jugar bien con personalidad y en lo emocional nos jugó en contra, ahí lo empezamos a perder”, finalizó.