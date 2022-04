Del Lago es vicecampeón

De nueva cuenta los entusiastas integrantes del Club Del Lago demuestran que son merecedores de estar dentro de la élite del futbol amateur de la localidad, luego de conseguir una nueva presea más para sus vitrinas.

El conjunto comandado por Javier González, participan en la liga de las Estrellas, dentro de la categoría de Veteranos en las instalaciones del polideportivo, en terrenos de Escobedo, donde sábado a sábado pasan lista de presentes, dispuestos a vencer a cuanto rival se pare enfrente.

Su entrega, dedicación, entusiasmo y calidad que denotan todos y cada uno de sus integrantes, convierten a este conjunto como uno de los favoritos para estar presentes dentro de la fiesta de los cuatro grandes.

A través de las competencias lo han demostrado, por ello ya tienen su lugar especial dentro del futbol amateur de la loicalidad y en la recien concluida temporada, no podía ser de otra manera.

Realizaron un total de ocho encuentros, de los cuales cuatro de ellos los convirtieron en victorias, con dos empates y solamente dos derrotas, que les da una suma de 14 unidades, suficientes para alcanzar su boleto a la fiesta del play off.

Y en el arranque de la liguilla les tocó enfrentar nadamenos ante los superlíderes del Deportivo Inglaterra, pero eso no fue motivo para amedrentarse y a base de entrega y calidad al cien, dieron el campanazo, para vencerlos por la mínima anotación de un gol a cero.

Y en la gran final por el título, luego de estar abajo en el marcador ante Dinamarca, logran emparejar en la parte complementaria, por lo cual se fueron a las tandas de tiros desde el punto penal, para llevarse la prsea de vicecampeones y demostrar que Del Lago está hecho para grandes empresas, por lo cual ya se alistan para la siguiente campaña, donde prometen superar lo realizado hasta el momento.